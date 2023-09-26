لسبب غريب.. رجل بدولة خليجية يطلب الطلاق من زوجته

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كشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، القاضي محمد عبيد المطوع، أن التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية فرضت قيودًا لإثبات الضرر، حتى لا يكون الطلاق خيارًا سهلاً. اضافة اعلان

لافتاً إلى أنه لا يقتصر على النساء فقط، ولكن هناك رجال طلبوا الطلاق للضرر، مثل رجل تعرض للضرب بشكل متكرر من زوجته الحاصلة على حزام متقدم في رياضة الكاراتيه.





قانون الأحوال الشخصية





قضايا الحضانة والرؤية





قيود طلاق الضرر



وقال المطوع إن قانون الأحوال الشخصية نظم الحياة الأسرية منذ بداية الخطبة، وحتى أدق التفاصيل من هدايا ومهر وأركان الزواج وأدوار الأطراف في هذه الحياة، ويحتاج إلى نوع من الاطلاع والوعي.وأضاف أن المشكلة الأسرية الأكبر بعد الانفصال تتعلق بمسائل النفقة، والحضانة التي تُعد الشيء الوحيد المتعلق بالأطفال.وأولت الحكومة اهتماماً كبيراً بحضانة الأطفال، وشكلت لجنة الاحتضان التي تضم أطرافاً عدة من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة، وباحثين اجتماعيين من المحكمة.وأشار إلى أن المحكمة تقوم بتحويل قضايا الحضانة والرؤية إليهم لإعداد تقرير بالوضع القائم والحلول التي من مصلحة المحضونين.وتابع أن قضايا الأحوال الشخصية تختلف عن غيرها؛ لأنها تمس الأشخاص العاديين، وتتعلق بجوانب إنسانية لا يمكن أن يغفلها القاضي، لذا يطبق أحياناً روح القانون خصوصاً في مسائل الحضانة والرؤية.وأشار إلى أن التعديلات في قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2019 كانت جوهرية في مسائل عدة، مثل طلاق الضرر، إذ وضعت قيوداً حتى لا يكون الطلاق خياراً سهلاً، فإذا فشلت الزوجة في إثبات الضرر ترفض الدعوى.