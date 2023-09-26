الثلاثاء، 11 ربيع الأول 1445 ، 26 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لسبب غريب.. رجل بدولة خليجية يطلب الطلاق من زوجته

الطلاق 3
القاضي محمد المطوع
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، القاضي محمد عبيد المطوع، أن التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية فرضت قيودًا لإثبات الضرر، حتى لا يكون الطلاق خيارًا سهلاً.اضافة اعلان
لافتاً إلى أنه لا يقتصر على النساء فقط، ولكن هناك رجال طلبوا الطلاق للضرر، مثل رجل تعرض للضرب بشكل متكرر من زوجته الحاصلة على حزام متقدم في رياضة الكاراتيه.


قانون الأحوال الشخصية

وقال المطوع إن قانون الأحوال الشخصية نظم الحياة الأسرية منذ بداية الخطبة، وحتى أدق التفاصيل من هدايا ومهر وأركان الزواج وأدوار الأطراف في هذه الحياة، ويحتاج إلى نوع من الاطلاع والوعي.
وأضاف أن المشكلة الأسرية الأكبر بعد الانفصال تتعلق بمسائل النفقة، والحضانة التي تُعد الشيء الوحيد المتعلق بالأطفال.
وأولت الحكومة اهتماماً كبيراً بحضانة الأطفال، وشكلت لجنة الاحتضان التي تضم أطرافاً عدة من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة، وباحثين اجتماعيين من المحكمة.


قضايا الحضانة والرؤية

وأشار إلى أن المحكمة تقوم بتحويل قضايا الحضانة والرؤية إليهم لإعداد تقرير بالوضع القائم والحلول التي من مصلحة المحضونين.
وتابع أن قضايا الأحوال الشخصية تختلف عن غيرها؛ لأنها تمس الأشخاص العاديين، وتتعلق بجوانب إنسانية لا يمكن أن يغفلها القاضي، لذا يطبق أحياناً روح القانون خصوصاً في مسائل الحضانة والرؤية.


قيود طلاق الضرر

وأشار إلى أن التعديلات في قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2019 كانت جوهرية في مسائل عدة، مثل طلاق الضرر، إذ وضعت قيوداً حتى لا يكون الطلاق خياراً سهلاً، فإذا فشلت الزوجة في إثبات الضرر ترفض الدعوى.

اقرأ أيضا

القائمة الامريكية
12:31 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

القائمة السوداء للشركات الأمريكية تضم مؤسسات عربية ممنوعة من التصدير

قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة
11:23 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

اعتقالات وهدم منازل.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قغ7
10:06 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

سبب غريب.. مقتل رئيس فريق كولومبي بالرصاص

عدد ضحايا فيضانات درنة
5:49 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الجيش الليبي: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في درنة إلى 4029 قتيلاً

اقرأ أيضا

11 بلدًا شهدت فيضانات وأعاصير وزلازل شديدة في 12 يومًا (تقرير)

مصر.. تفاصيل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية

بايدن يعلن اعتراف الولايات المتحدة بدولتين في المحيط الهادئ

ميليشيا الحوثي تعتدي على يمنيين أثناء احتفالهم بيوم الثورة

صواريخ أمريكية بعيدة المدى .. هل تنقل أوكرانيا الحرب إلى العمق الروسي؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

كنيسة
10:31 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

فضيحة تهز إسبانيا.. قس يُخدر نساء ويعتدي عليهن

ارشيفية
9:06 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

انفجار بأكبر مصافي النفط في إيران

مشهد غريب
7:58 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أغرب مشهد في كارثة درنة.. صحراء قاحلة تتحول إلى بحيرة مائية بسبب العاصفة دانيال

الاحتيال - قرصنة - هكر -0- احتيال المواقع
7:43 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

الكويت.. هاكر يعرض بيانات وزارة المالية للبيع مقابل 400 ألف دولار

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

شاب الإسلام
12:55 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

فيديو مؤثر.. الشاب "الشيطان" الذي اشتهر بإلحاده يعلن إسلامه

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
12:55 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

وزير الموارد البشرية يطلق الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للعمل التطوعي

مخدرات
12:19 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مخبأة في صندوق مركبة.. إحباط تهريب نحو 115 كجم من الحشيش بالربع الخالي

حساب المواطن
11:53 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

توضيح من حساب المواطن حول قيمة الدعم بعد حذف أحد التابعين

5bfbfae725277
11:07 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات للتقديم في برنامج "ماهر 12/12" لتأهيل الكوادر المتخصصة

اختبار الأختبارات اختبارات
10:57 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

في اليوم الثاني.. تعرف على خطوات التسجيل في اختبار ‫القدرة المعرفية الورقي