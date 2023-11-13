لسبب صادم.. إقالة وزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

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أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، إقالة وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان من منصبها.



ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام بريطانية، بأنه تم إقالة وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان. اضافة اعلان





نشر الكراهية وعدم الثقة



هاجمت متظاهرين فلسطينيين.



تصعيد التوترات والتعصب



وأشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تعرض لدعوات متزايدة لإقالة وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، بعد أن تسببت في إثارة توترات قبيل احتجاجات يوم الهدنة، إذ يتهمها زعيم حزب العمال المعارض بنشر "الكراهية وانعدام الثقة".ونقلت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، أن كير ستارمر، اتهم برافرمان بـ"إهانة منصبها" عقب مشاهد لأعمال عنف لليمين المتطرف تجاه رجال شرطة السبت، بعدما وصمت المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بأنهم "متظاهري كراهية" واتهمت الشرطة بالتحيز بالسماح بمواصلة المسيرة.وصباح اليوم، كشفت "سكاي نيوز" البريطانية، أن التكهنات حول إمكانية إجراء تعديل وزاري وشيك من قبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد تؤدي إلى إقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية.يذكر أن برافرمان اتهمت بتصعيد التوترات من خلال مقال كتبته الأسبوع الماضي في صحيفة "التايمز"، والذي اتهمت فيه شرطة العاصمة باتباع معايير مزدوجة بشأن كيفية تعاملها مع الاحتجاجات المختلفة على أساس الانتماء السياسي.