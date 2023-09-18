لحظة غرق مطار "إكستر" في بريطانيا بسبب الأمطار

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أظهر مقطع فيديو لحظة غرق مطار "إكستر" في بريطانيا نتيجة الأمطار المتواصلة التي سقطت عليه.





إغلاق المطار:





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إلغاء جميع الرحلات

إعصار قوي





وتابعت أن بريطانيا تتعرض الآن لبقايا إعصار لي الذي ضرب شمال شرق الولايات المتحدة وكندا برياح بلغت سرعتها 70 ميلًا في الساعة في نهاية الأسبوع.



وحذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب رياح عاصفة تبلغ سرعتها 45 ميلًا في الساعة أو أكثر، خاصة على السواحل الغربية، من الغد حتى الخميس.



https://x.com/ajmubasher/status/1703823702406693132?s=20

وكشف الفيديو أن الأمطار تسببت في إغلاق المطار عدة ساعات، فيما تسببت في حالة تذمر عديدة بين المسافرين.وشهدت الظروف الشبيهة بالرياح الموسمية في بريطانيا، سقوط أمطار خلال ساعات قليلة في جميع أنحاء الجنوب الغربي، ما تسبب في فيضانات مفاجئة، حيث اضطر مطار إكستر إلى الإغلاق.كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية، عندما غمرت المياه المحطة الرئيسية، بينما حوصر سائقو السيارات في سياراتهم في منطقة داوليش القريبة.وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطرق في ديفون عانت من المياه، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بفعل ضربات البرق.وأغلقت الانهيارات الأرضية الطرق بما في ذلك الطريق السريع M5 لفترة قصيرة، وصدرت تحذيرات الليلة الماضية من احتمال حدوث فيضانات للمنازل في داوليش وسامفورد ميل وكينجسبريدج.