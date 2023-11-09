الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

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لحظة اقتحام لصوص لصراف آلي بـ "الشيول" في أمريكا

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لحظة الاقتحام
أ أ
أظهر مقطع فيديو لحظة اقتحام لصوص في أمريكا لصراف آلي مستخدمين  "الشيول" وذلك لسرقة الأموال التي داخله.

سرقة الأموال:اضافة اعلان


وكشف الفيديو عن تحطيم جميع محتويات المكان الذي يوجد فيه الصراف وسرقة الأموال.

في هذا الوقت كان أحد الأشخاص يسحب أموالا من الصراف لكنه تفاجأ باللصوص وما يفعلونه فنهض مسرعا.


سرقة جميع المحتويات 


في وقت سابق، وثق مقطع فيديو هجوم لصوص على أحد المتاجر في أمريكا وسرقة ما بداخله.

ويظهر الفيديو أن اللصوص أخذوا جميع الأشياء التي كانت موجودة في المتجر بما فيها الأجهزة الإلكترونية والشاشات وغيرها.

ونشرت شرطة مدينة فيلاديلفيا الأمريكية هذا المقطع يطلبون من الناس التعاون معهم للتعرف على هؤلاء المجرمين للقبض عليهم.

متاجر أبل


أظهر مقطع فيديو تعرض أحد متاجر شركة أبل الأمريكية للغرق، فيما أعلنت الحكومة الأمريكية حالة الطوارئ.

ويظهر الفيديو تواجد العديد من الأشخاص داخل متجر أبل وكانوا يمشون بحذر شديد نتيجة المياه المتراكمة.

وهطلت كميات قياسة من الأمطار تجاوزت 15 سنتيمتراً وتسببت في حالة من الشلل لمناطق شاسعة من مدينة نيويورك، منذ أمس الجمعة.

وأعلنت الحاكمة كاثي هوتشول، والعمدة اريك أدامز، حالة طوارئ في نيويورك مع تعطل السيارات في مياه الفيضانات، مع قيام رجال الإنقاذ بإنقاذ مواطنين كانوا في خطر بسبب ارتفاع مستوى المياه، مع إصدار تحذيرات من مياه الفيضانات في منهاتن وبروكلين وكوينز وستيتن ايلاند.

سرقة متاجر أبل:

وقبل أيام فوجيء اللصوص الذين هاجموا أحد المتاجر في أمريكا، وقاموا بسرقة آلاف الآيفونات بتوقفها عن العمل.


وعقب الفوضي والهجوم على المتاجر وسرقة الأجهزة، تمكنت شركة أبل من تعطيل جميع الأجهزة المسروقة.


وكان مقطع فيديو قد وثق أعمال شعب ونهب في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية، حيث هجم العشرات على المتاجر والمطاعم.


ونشرت مشهورة الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقت تعليقا قالت فيه: "يجب على الجميع أن يأكلوا".


ودمر المقتحمون المتاجر من بينها متجر أبل ونجوا في سرقة بعض أجهزة آيفون 15.


سرقة البضائع أمام أعين المارة:



وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو لحظة قيام مجموعة لصوص باقتحام محل تجاري لسرقته في كاليفورنيا بأمريكا. وفيما لم يتدخل أي أحد لاعتراض طريقهم.


واستمر اللصوص في تحويل البضائع وسرقتها أمام أعين الجميع، غير مهتمين لما يدور حولهم. بحسب الفيديو المتداول، كان اللصوص يرتدون أقنعة على وجوههم لإخفاء ملامحهم، وقاموا بسرقة كمية من البضائع

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