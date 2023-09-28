لبنان .. مفاجأة بعد هبوط طائرة قادمة من البحرين بمطار بيروت

أ أ

كشفت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أن طائرة شحن تابعة لشركة DHL من طراز بوينغ 767 آتية من دولة البحرين وعلى متنها طاقم الطائرة، حطت بتاريخ الثامن عشر من الشهر الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت. اضافة اعلان





كسور جسيمة



الطيران المدني البحريني:





سيارة سوداء:



الرصاص أصاب البوابة الرئيسية:



أزمة خانقة:



وطلب من المديرية العامة للطيران المدني الكشف عليها، فتبين وجود كسور جسيمة في هيكل الطائرة بعد هبوطها".ولفتت المديرية إلى أنّ المعلومات الأولية للفريق الذي عاين الطائرة، أشارت إلى وجود خطأ بإجراءات الهبوط من قبل قائد الطائرة".واختتمت: "بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني، شكل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية لجنة خبراء وفق الانظمة والمعايير الدولية،وباشرت بالتحقيق بالحادث بمشاركة من الطيران المدني البحريني، لأن الطائرة مسجلة في دولة البحرين".في وقت سابق، قالت وسائل إعلام محلية في لبنان إن سيارة مجهولة بدون لوحات مرورية أطلقت النار على مدخل السفارة الأمريكية في العاصمة بيروت.وقالت موقع "لبنان 24" إن "سيارة سوداء اللون زجاجها داكن ومن دون لوحات أطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوكر".وأشارت الموقع اللبناني إلى أن التحقيقات كشفت أن الرصاص من نوع كلاشينكوف وقد تضررت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية، لافتة إلى أنه على الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة كما تم قطع الطريق في المنطقة.وبحسب "الجديد"، فإن الرصاص أصاب البوابة الرئيسية للسفارة الاميركية في عوكر وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر إلى بيت الشعار.وتشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة عصفت بالبلاد بعد الإعلان عن إفلاسها، فيما تكررت وقائع اقتحام البنوك والمصارف من جانب العملاء والمودعين.كما تعيش بيروت أياما عصيبة ينعدم فيها الأمن وتزداد فيها أسعار السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه.