لبنان .. سيارة سوداء تقتحم مقر السفارة الأمريكية ببيروت وتطلق النار على البوابات

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نقلت وسائل إعلام محلية في لبنان نبأ عاجل أن سيارة مجهولة بدون لوحات مرورية أطلقت النار على مدخل السفارة الأمريكية في العاصمة بيروت.





سيارة سوداء: اضافة اعلان





الرصاص أصاب البوابة الرئيسية:



أزمة خانقة:



وقالت موقع "لبنان 24" إن "سيارة سوداء اللون زجاجها داكن ومن دون لوحات أطلقت النار على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة عوكر".وأشارت الموقع اللبناني إلى أن التحقيقات كشفت أن الرصاص من نوع كلاشينكوف وقد تضررت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية، لافتة إلى أنه على الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة كما تم قطع الطريق في المنطقة.وبحسب "الجديد"، فإن الرصاص أصاب البوابة الرئيسية للسفارة الاميركية في عوكر وطال بعض السيارات خارج حرم المبنى وتم قطع الطريق من عوكر إلى بيت الشعار.وتشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة عصفت بالبلاد بعد الإعلان عن إفلاسها، فيما تكررت وقائع اقتحام البنوك والمصارف من جانب العملاء والمودعين.كما تعيش بيروت أياما عصيبة ينعدم فيها الأمن وتزداد فيها أسعار السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه.