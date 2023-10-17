لأول مرة عالميا.. دولة خليجية تستعد لعملية انتخاب إلكترونية بالكامل

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تستعد سلطنة عمان لإجراء عملية انتخاب إلكترونية بالكامل، وذلك للمرة الأولى عالميا.





انتخاب إلكتروني بسلطنة عمان:

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التصويت إلكترونيا:

وكانت صحف محلية قد نشرت أن سلطنة عمان تستعد لإجراءعملية انتخاب إلكترونية بالكامل وذلك في انتخابات مجلس الشورى للمرة العاشرة.وأوضحت صحيفة "رصد" العمانية أن نتائج الانتخابات ستعلن في الدقيقة صفر بعد انتهاء فترة التصويت.ويعد نظام التصويت الإلكتروني في سلطنة عُمان مبادرة مبتكرة ترسي الأسس لرقمنة انتخابات مجلس الشورى والبلديات بما يضمن النزاهة والشفافية والكفاءة في عملية التصويت.وقد جرى تنفيذ هذا النظام في عام 2011 وبدأ العمل به للمرة الأولى في عام 2019.ومثل النظام نقطة تحول بارزة في رحلة عُمان السياسية، حيث يعزز اعتماد هذا النظام من مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار على الصعيد الوطني.كما يرسخ مبادئ الحكومة المفتوحة والتحول الرقمي والديمقراطية في السلطنة.