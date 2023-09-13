لأمر عاجل.. الحكومة الليبية تناشد جميع السكان سرعة إخلاء درنة

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أطلقت الحكومة الليبية نداءً عاجلًا لجميع السكان إخلاء درنة لمساعدة الجيش في البحث والإنقاذ.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، إن أعداد مصابي الفيضانات بلغت أكثر من 7000، مؤمدًا أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة بسب كثرة أعداد المفقودين. اضافة اعلان





الجثث منتشرة بالشوارع المنكوبة



صعوبات في عملية توزيع المساعدات



25 % من مدينة درنة اختفى تمامًا



الوضع في ليبيا ودرنة كارثي



وأوضح أن العديد من الجثامين منتشرة بالشوارع المنكوبة، محذرًا من كارثة بيئية بسبب الجثامين المنتشرة بالشوارع.وكشف وزير داخلية الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أنه تلقى 2055 بلاغا عن مفقودين من بينهم جنسيات مختلفة.وأوضح أن معظم المستشفيات لا تعمل، وأن فرق الإتقاذ تواجه صعوبات في عملية توزيع المساعدات في درنة، وأن السلطات أقامت عدة مستشفيات ميدانية في المناطق المتضررة.ةقال وزير الطيران بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن 25 % من مدينة درنة اختفى تماما بسبب السيول، مؤكدً أن السيول أدت لانهيار سدي درنة ما تسبب بتفاقم الكارثة.وأشار إسلام عزوز عضو الهيئة الليبية للإغاثة فرع درنة إلى أن عدد الجرحى تجاوز 7000 حتى الآن وحجم الكارثة كبير.وأكد أن الوضع في ليبيا بشكل عام وخصوصا في درنة كارثي، نواجه مشاكل تتعلق بقلة الإمكانيات والآليات.وحذر الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة أنه من المرجح ارتفاع عدد ضحايا السيول في ليبيا خلال الأيام المقبلة.ودعا لتكاتف الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم ليبيا، مبينًا أن عدد النازحين من السيول في البيضاء 3000 شخص وفي بنغازي 410 عائلة.