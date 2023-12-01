"كوب28" يرصد 30 مليار دولار لتعويض الدول المتضررة من تغير المناخ

أ أ

أعلنت الإمارات عن إنشاء صندوق بـ30 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، لتعويض الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ.





بداية أعمال المؤتمر الدولي للمناخ



تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل



قرار تاريخي يبعث برسالة إيجابية للعالم



استمرار إسهامات الدول في الصندوق



اضافة اعلان

وبدأت أعمال المؤتمر الدولي للمناخ "كوب28" تزامنًا مع توقع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية أن يكون العام 2023 أكثر السنوات حرًا على الإطلاق.وفي أول تقدم كبير سُجّل في كوب28، تمّ تبني قرار تشغيل صندوق "الخسائر والأضرار" المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ.ويأتي ذلك كخطوة إيجابية في اتجاه تخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب تزامنًا مع المفاوضات بشأن الوقود الأحفوري.وهذا القرار التاريخي الذي حيّاه مندوبو نحو مئتَي دولة مشاركة، هو ثمرة مؤتمر كوب27 الذي عُقد العام الماضي في مصر، حيث أُقرّ إنشاء الصندوق مبدئيًا لكن لم يتمّ تحديد خطوطه العريضة.وقال رئيس كوب28 الإماراتي سلطان الجابر بعد اعتماد قرار تشغيل الصندوق، "أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي، إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا".وبدأت المساهمات المالية الأولى تتدفق: مئة مليون دولار من الإمارات وكذلك ألمانيا، عشرة ملايين من اليابان، و17,5 مليون من الولايات المتحدة.وأربعون مليون جنيه إسترليني (نحو 50 مليون دولار) من بريطانيا.ويُتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إسهاماتهم اليوم الجمعة وغدًا السبت.