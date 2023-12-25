كان مقربا من قاسم سليماني .. اغتيال قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني

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كشفت تقارير اعلامية عن مقتل رضي موسوي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني ومن المقربين للجنرال قاسم سليماني، في غارة جوية صهيونية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق اليوم الإثنين. اضافة اعلان





اغتيال قيادي في الحرس الثوري الإيراني:

وأوضحت التقارير أن القائد البارز، هو قائد القوات الإيرانية في سوريا حاليا.



وقالت قناة الميادين القربة من حزب الله وإيران إن اغتيال رضي موسوي تم بثلاثة صواريخ، مؤكدة أن موسوي شارك في معارك البادية ومحيط دمشق وكان من الثابتين في الهجوم على قوات المعارضة غرب حلب، وشارك في كل مراحل الدعم خلال الحرب على سوريا.





يذكر أن منطقة السيدة زينب في ريف دمشق تتعرّض للقصف بين الحين والآخر منذ بداية الحرب الصهيونية على غزّة في 7 أكتوبر.



واستهدفت آلة الحرب الصهيونية خلال هذه الفترة عناصر لحزب الله كانوا يتواجدون في هذه المنطقة.





من هو السيد راضي الموسوي؟



يقيم بسوريا منذ عدة سنوات، ويشغل منصب ممثل قوات فيلق القدس في سوريا، ويعمل خلال الحرب كقناة للنقل اللوجستي والمال لقوات الحرس.





فيما ذكر المرصد السوري أن مستشار الحرس الثوري الإيراني راضي موسوي كان مقربا من قاسم سليماني وحسن نصر الله، وقتل في مزرعة قرب "السيدة زينب" بدمشق.





ووفقًا لمصادر المعارضة الإيرانية، فإن رواتب الحشد الشعبي العراقي وعناصر "حزب الله"، يتم تأمينها من مكتب خامنئي. وكما يتم نقل المال إلى سوريا بواسطة قوات الحرس بشكل نقدي وفي المطار يتم تحويلها إلى عملاء فيلق القدس ومن ثم إلى العميد الحرسي سيد راضي موسوي ممثل قوات فيلق القدس في سفارة النظام الإيراني، وهو يقوم بعدها بتوزيع هذه الأموال بين مسؤولي قوات فيلق القدس.



