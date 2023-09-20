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صحيفة تواصل الالكترونية

كارثة درنة.. النائب العام يُعلن تحديد عدة متهمين في قضية انهيار السدود

يشسئب
كارثة درنة
أ أ
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أعلن النائب العام الليبي اليوم، أنه تم تحديد عدة متهمين في قضية انهيار سدي درنة.


تطهير مدينة درنة

وكشف جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أنه يجري حاليا تطهير مدينة درنة خوفا من تفشي أمراض، مؤكدًا إعادة تأهيل الناجين من الكارثة نفسيا أكبر التحديات.
وطالب المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، بأهمية إجراء تحقيقات في انهيار السدين، حاثًا البرلمان بوضع تشريعات تنظم عمليات البناء والتخطيط العمراني.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي طالب النائب العام بفتح تحقيق شاملٍ في وقائعِ الكارثة، داعيا أن تشمل التحقيقات كل من قام بتعطيل جهود الإغاثة الدولية أو المساهمة في عدم وصول تلك الجهود إلى المدن المنكوبة.

حصيلة ضخمة للضحايا

يأتي ها وسط تحذيرات من حصيلة ضخمة للضحايا، فيما تواجه فرق الإنقاذ ظروفا بالغة الصعوبة في ظل ضعف الامكانيات والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الكارثة غير المسبوقة.
وحسب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن ضحايا درنة تجاوز الـ11300 شخص ، بالإضافة إلى وجود 10100 في عداد المفقودين.

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