كارثة درنة الموجعة.. وفاة 30 معلمة من مدرسة واحدة

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لقيت 30 معلمة من مدرسة واحدة مصرعهن جراء السيول التي ضربت مدينة درنة في ليبيا.



وقال أحد النشطاء الليبيين على حسابه في منصة "إكس": إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة 30 معلمة من مدرسة واحدة جراء السيول التي ضربت المدينة. نسأل الله أن يرحمهن ويتقبلهن. اضافة اعلان





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٨ آلاف مفقود:







وفي وقت سابق، أثار أحد الأشخاص تعاطفا واسعا معه بعدما كشف عن وفاة مئات من أبناء قبيلته في مدينة درنة المنكوبة بإعصار دانيال الذي خلفّ آلاف الضحايا والمفقودين.وقال عبر حسابه على فيسبوك: “إنا لله وإنا اليه راجعون. نعزّي أنفسنا ونعزي أهل درنة ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة. نحتسبهم عند الله شهداء”.وكان الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح قال إن العدد الإجمالي للجثامين التي سجّلت في المناطق المتضررة من السيول -بعد الإعصار الذي ضرب مناطق شرق البلاد في العاشر من سبتمبر الجاري- بلغ حتى الآن 3753 جثمانا.كما تواصل فرق الإنقاذ الليبية جهودها للعثور على جثث المفقودين تحت الأنقاض وفي البحر بعد أن جرفت السيول التي أعقبت إعصار دانيال عددا من أحياء مدينة درنة. وسط صعوبات لوجستية تعرقل العمليات.وأعلنت الأمم المتحدة أنه لا يزال أكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين في درنة. وحصيلة الوفيات مرشحة للارتفاع في الأيام القادمة.وأمس السبت، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، ارتفاع عدد الضحايا الموثقين من جراء السيول في مدينة درنة شرقي البلاد.وقالت اللجنة إنها وثقت مقتل 3845 شخصا حتى الآن، من جراء الكارثة التي ضربت درنة قبل نحو أسبوعين.وأفادت أن "هناك عددا من الضحايا دفنوا ولم يتم تضمينهم في الإحصائية المعلنة، ونعمل على إدراجهم خلال الأيام المقبلة".وهناك ترجيحات بأن عدد الضحايا الحقيقي أكبر بكثير من المعلن حتى الآن، في ظل فقدان الآلاف وانجراف مساحات كبيرة من المدينة إلى البحر.https://twitter.com/emad_badish/status/1706055835116351683