كارثة تعليمية في أمريكا.. 13 مدرسة لم ينجح أحد في الرياضيات والسبب مفاجأة

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كانت نتيجة طلاب سلسلة من 13 مدرسة في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، "لم ينجح أحد" في امتحانات الرياضيات الحكومية. اضافة اعلان

وسجل 74% من بقية المدارس نجاحًا متدنيًا، في مادة الرياضيات أيضًا، مما أثار الغضب في الولاية.





جريمة قتل تعليمية





كورونا.. المتهم الوحيد





طالب رياضيات متقن





أين ذهبت الأموال؟





تقرير مشروع بالتيمور



وقال جيسون رودريجيز، نائب مدير منظمة «People Empowered by the Struggle» غير الربحية ومقرها بالتيمور: "هذه جريمة قتل تعليمية".وأضاف: لا يوجد أي عذر للفشل الذي جاء بعد سنوات من التحذيرات بشأن سوء مستويات التعليم في المدينة.ويأتي ذلك أيضاً بعد أيام من دراسة جديدة مدمرة وجدت أن التعليم في جميع أنحاء أمريكا انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال الوباء.وخلصت إلى أن ثلث طلاب الصفين الرابع والثامن لا يمكنهم حتى قراءة الكلمات في المستوى الأساسي.وواجهت سونيا سانتيليسيس، الرئيس التنفيذي لمدارس مدينة بالتيمور، دعوات للاستقالة بعد سلسلة من نتائج اختبارات الولاية السيئة في السنوات الأخيرة.وكانت بعض المدارس الثانوية الأكثر شهرة في بالتيمور مدرجة في القائمة التي لا تحسد عليها من المؤسسات التي فشلت في تخريج طالب رياضيات متقن.وتم إدراج بعض المدارس الأكثر شهرة في المدينة في القائمة، في حين تلقت مدارس مدينة بالتيمور 1.6 مليار دولار من دافعي الضرائب العام الماضي.وكان هذا أكبر تمويل تتلقاه هيئة التعليم على الإطلاق، ما أدى إلى تساؤلات حول أين ذهبت الأموال.وأضاف رودريجيز: المشكلة ليست تمويلاً، إننا نحصل على التمويل الكافي، ولن يكون المال المشكلة.إضافة إلى الاستثمار الضخم من دافعي الضرائب، تلقّت المنطقة التعليمية أيضاً 799 مليون دولار من تمويل الإغاثة من فيروس كورونا من الحكومة الفيدرالية.ويأتي هذا الوضع المخيف بعد ست سنوات من اكتشاف تقرير آخر صادر عن مشروع بالتيمور مرة أخرى، أن 13 مدرسة في المدينة لم يكن بها أي طلاب تم اختبارهم في الرياضيات.