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كارثة بيئية تتسبب في وفاة 400 ألف بالقارة العجوز

تلوث
تلوث
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أصدر الاتحاد الأوروبي تقريرا أمس الجمعة يفيد أن نحو 400 ألف وفاة في أوروبا في 2021 ارتبطت بثلاثة ملوثات جوية رئيسية، وأنه كان من الممكن تفادي بعض الوفيات لو كان تم خفض هذه الملوثات.اضافة اعلان

وفيات بسبب تلوث الهواء في أوروبا:



وقالت الوكالة الأوروبية للبيئة إن التلوث الناجم عن الجسيمات الدقيقة، أدى إلى 253 ألف وفاة في عام  2021.

 وأوضحت أن التلوث بثاني أكسيد النيتروجين، المؤذي بشكل خاص لمرضى السكري تسبب في وفاة 52 ألف شخص، وأدى التعرض قصير المدى إلى الأوزون إلى 22 ألف وفاة.

وبينت الوكالة أيضا في التقرير أن تركيز ملوثات الهواء في 2021 أعلى بكثير من المستويات التي توصى بها منظمة الصحة العالمية في أدلتها الاسترشادية لجودة الهواء.

وأضافت أن خفض تلوث الهواء حسب هذه الأدلة الاسترشادية سيمنع عددا ضخما من الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

 وكانت بولندا وإيطاليا وألمانيا قد سجلت أعلى أعداد وفيات في 2021 من الجسيمات الدقيقة.

فيما شهدت دول في شمال أوروبا مثل أيسلندا والدول الإسكندنافية وإستونيا نسبة أقل.

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