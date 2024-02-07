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كارثة بمدينة عربية.. وفاة طفل كل ساعتين

أطفال السودان
أرشيفية
أ أ
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تعيش مدينة دارفور السودانية كارثة غذائية بسبب تردي الأوضاع في البلاد والتي أدت إلى وفاة عدد كبير من الأطفال.

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وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه يتلقى تقارير عن أشخاص يموتون جوعاً في السودان جراء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وأوضح  أن 18 مليون شخص في أنحاء البلاد يواجهون حالياً مستويات حادة من الجوع، مطالباً الطرفين المتحاربين بتقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين بشكل آمن.

وفاة طفل كل ساعتين في دارفور:

فيما أكدت منظمة أطباء بلا حدود، أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم الواقعة بشمال دارفور بالسودان وهو أحد أكبر وأقدم مخيمات النازحين في السودان.

وقبل اندلاع الصراع في أبريل من العام الماضي، كان الناس في المخيم يعتمدون بشكل كبير على الدعم الدولي للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة وكل شيء.

لكن بسبب الحرب والصراع الدائر بين قوات الجيش والدعم السريع فقد تم التخلي عنهم بالكامل.

ودعت المنظمة في بيان إلى التعبئة الجماعية للمجتمع الدولي وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية فوراً لإنقاذ الأرواح في زمزم، موضحةً أن سوء التغذية بلغ جميع مستويات الطوارئ في المخيم.

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