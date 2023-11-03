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كارثة بأوروبا .. قتلى وغلق للموانيء وإلغاء الرحلات بسبب العاصفة "سياران"

العاصفة
عاصفة
أ أ
ضربت عاصفة سياران الخريفية القوية أوروبا الغربية، أمس الخميس، ما أدى لمقتل 7 أشخاص على الأقل وتسببت في اضطرابات كبيرة عبر إغلاق موانئ وإلغاء رحلات.
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سقوط الأشجار:


كان سقوط الأشجار الناجم عن هبوب رياح عنيفة هو السبب وراء معظم هذه الحوادث المميتة التي أدت إلى مقتل امرأة وطفل في غاند ببلجيكا وامرأة في وسط مدريد.

مقتل سائق شاحنة في فرنسا:


كما أدت لمقتل سائق شاحنة في فرنسا ورجل في الأربعين من عمره في ألمانيا، وآخر في هولندا. وقتل رجل في فرنسا بسقوطه عن الشرفة في لوهافر.

تعطيل حركة النقل:


وأدت العاصفة سياران إلى تعطيل جزء من حركة النقل بالسكك الحديد في منطقة فلاندرا، كما خفضت القطارات سرعتها في بقية أنحاء بلجيكا.

وتوقفت حركة الملاحة البحرية في منطقة ميناء أنتويرب. وشهد مطار بروكسل أيضًا اضطرابات، لكن استمر تسيير الرحلات الجوية على الرغم من حدوث تأخير.

الحرمان من الكهرباء:


في شمال فرنسا، قُتل سائق عندما سقطت شجرة على شاحنته، وأصيب 16 شخصا بينهم سبعة من عناصر الإنقاذ، وفق وزارة الداخلية.

وحُرم نحو 1,2 مليون منزل من الكهرباء، في فرنسا بما في ذلك 780 ألف منزل في بريتاني في الغرب.

حالة تأهب

وفي غرب فرنسا، اقتربت سرعة الرياح من 200 كيلومتر في الساعة أثناء الليل في فينيستير، عند طرف بريتاني. وكانت 23 من أصل 96 مقاطعة في حالة تأهب برتقالي.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. ووُضعت منطقة بريتاني بأكملها في حالة تأهب من الرياح باللون الأصفر، مع تركز خطر العواصف القوية جدًا بين قناة المانش وشمال فرنسا.

وتعطل قطاع النقل في غرب البلاد وتقرر توقيف حركة القطارات حتى صباح الجمعة، والقطارات السريعة على محوري باريس لومان وباريس نانت.


رياح قوية:


وفي جنوب إنجلترا، في المملكة المتحدة، تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة باضطرابات كبيرة أدت إلى تعليق الاتصالات البحرية من ميناء دوفر في الصباح، وإغلاق مئات المدارس.

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