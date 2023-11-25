قيمتها أكثر من نصف مليون دينار.. ضبط آلاف الزجاجات من أم الخبائث في الكويت

ضبط خمور في الكويت:

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ضبط مصنع خمور:

ألقت الشرطة الكويتية القبض على تاجر خمور بحوزته 6.828 زجاجة خمر مستوردة.وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، فقد بلغ قيمة عبوات الخمور أكثر من نصف مليون دينار.وقد اعترف تاجر الخمور بأن لديه شاحنتين بمنطقة حولي يستغلهما لتخزين الخمور المستوردة بقصد الاتجار.وفي وقت سابق نجح رجال مباحث العاصمة الكويتية "مكتب الصليبخات" في ضبط مصنع كبير للخمور يستوردها كمواد خام من دولة مجاورة ليعيد تصنيعها داخل جاخور في كبد.ونقلت صحيفة الأنباء حينها عن مصدر أمني أن المصنع ضبط فيه 300 كرتونة خمور، و3 آسيويين واعترفوا على مقيم في البلاد بصورة غير قانونية يعملون لحسابه والذي يستورد الخمور من الخارج عن طريق البحر.وأوضحت أنه جار البحث عنه وضبطه، ومن ثم يقوم الوافدون بالتصنيع، وضبط داخل الوكر عدد كبير من سلندرات الغاز وزجاجات معبأة وأخرى في طريقها الى الملء.وبحسب المصدر الأمني فقد تبين أيضا أنهم يعملون في هذا النشاط الإجرامي منذ عدة أشهر.