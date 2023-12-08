قيل التصويت.. دعوات دولية لتحرك عالمي لوقف إطلاق النار في غزة

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دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دول العالم إلى الاتحاد من أجل السلام، واستخدام جميع التدابير والنفوذ المتاح من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قبل تصويت مجلس الأمن اليوم في نيويورك بهذا الشأن. اضافة اعلان

ورحب الخبراء برسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى مجلس الأمن الدولي، استنادًا إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انهيار النظام الإنساني.





استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني في أسبوع

