قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية

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اعتقلت
قوات الاحتلال اليوم، 16 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة لمناطق متفرقة بالضفة
الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل والقدس، وأن من بين المعتقلين أسرى محررين وأشقاء، ترافق ذلك مع اقتحام منازل عدة، وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.
الاحتلال
يقتحم بلدة يعبد وقرى جنوب وغرب جنينوحسب
وكالة "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقرى نزلة زيد وطورة وزبوبا
ورمانة جنوب وغرب جنين.
كما اقتحمت قرى نزلة زيد وطورة وزبوبا ورمانة غرب جنين، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.
فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي أبو شملة ببلدة يعبد، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.
الاحتلال
تختطف شابا من مكان عمله في طولكرم
وأقدمت قوة "مستعربون"، اليوم
الأربعاء، على خطف أسير محرر من مكان عمله في حي السلام، شرق مدينة طولكرم.