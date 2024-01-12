قناة السويس: لا صحة لتعليق الملاحة بسبب أحداث البحر الأحمر

أ أ

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال بيان، اليوم الجمعة، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين.

اضافة اعلان



لاصحة لتعليق الملاحة في قناة السويس



44 سفينة تعبر قناة السويس في الاتجاهين غدًا



فتح قنوات تواصل مع الشركت والخطوط الملاحية



انخفاض العائد الدولاري لقناة السويس



وأكد الفريق ربيع أنه لا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب.وأوضح رئيس الهيئة أن «قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة، غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن».وأكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك، بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد مؤخرا أن القناة تأثرت بما يحدث من توترات في البحر الأحمر، حيث انخفض العائد الدولاري بنسبة 40% عن العام الماضي في الفترة من 1 لـ 11 يناير.وذكر أنه خلال الفترة من 1 يناير لـ 11 يناير 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، انخفضت نسبة عبور السفن بنسبة 30%، بواقع 544 سفينة مقارنة بـ 777 سفينة العام الماضي.