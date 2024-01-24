قصف غزة.. استشهاد 25700 فلسطيني وإصابة 63740 آخرين منذ 7 أكتوبر

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 110 على التوالي إلى 25700 شهيدٍ، والجرحى إلى 63740 معظم الضحايا من النساء والأطفال. اضافة اعلان





استشهاد 25700 فلسطيني وإصابة 63740 آخرين



استشهاد 53 وإصابة 120 خلال الساعات



الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة التهجير



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 210 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 386 خلال الساعات الـ 24 الماضية، معظمهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء العدوان الذي طال كافة أحياء المدينة.وأشارت إلى أن فرق الإسعاف باتت عاجزة عن الوصول للشهداء والجرحى بسبب كثافة القصف.استشهد 53 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 120 بجروح خلال الساعات الماضية في القصف المكثف الذي طال كافة أحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية انتشلت 53 شهيدًا من المناطق الغربية لمدينة خان يونس جراء القصف، ومن بينهم ثلاثة استشهدوا في قصف استهدف بوابة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس.كما تسبب القصف في عرقلة وصول الشهداء والجرحى لمستشفى ناصر الطبي بالمدينة والذي يتعرض محيطه لقصف عنيف.في الوقت نفسه، حذّرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة مطالبة سلطات الاحتلال أهالي خان يونس بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه رفح، خاصة وأن أكثرهم من المهجرين من شمال غزة ووسطها جراء العدوان المتواصل، عادة هذه الدعوة بمثابة جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.كما حذرت في بيان، اليوم، المجتمع الدولي، من أن نوايا سلطات الاحتلال أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لاتحمد عقباها.