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صحيفة تواصل الالكترونية

قرار مفاجيء من السفارة المصرية بشأن الكويتيين.. ما الأمر؟

سفارة مصر بالكويت
سفارة مصر بالكويت
أ أ
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 أعلنت قنصل عام مصر السفيرة هبة زكي منح المواطنين الكويتيين تأشيرة دخول جديدة إضافية لمصر لمدة خمس سنوات متعددة الدخول.

 

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السفارة المصرية تمنح الكويتيين:



وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، فإن مدة الإقامة الواحدة لا تتجاوز 90 يوماً برسم يصل إلى 250 ديناراً للتسهيل على الكويتيين في زيارة بلدهم الثاني.

كما أوضحت السفيرة هبة زكي أن قرار منح الكويتيين تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات جاء بعد قرار وزير الداخلية بالموافقة على منح المواطنين في عدد من الدول من ضمنها الكويت تأشيرة لمدة خمس سنوات متعددة.

ويأتي  ذلك في إطار تسهيل وإسراع كافة الإجراءات أمام المواطن الكويتي لدخول مصر.

وأضافت أيضا أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التنسيق والتعاون المتبادل بين مصر والكويت، وتأكيداً على ترحيب الدولة المصرية بالشعب الكويتي لزيارة مصر في أي وقت.

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