قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بشأن مواطني الخليج

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قررت وزارة الداخلية الكويتية أنه ستقوم بإيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء مواطن أو خليجي أو مقيم.

وأوضحت أن ذلك جاء حرصاً على المال العام، والتعميم الصادر من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف رقم 24 لسنة 2024 م، بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في البلاد.



إيقاف كافة المعاملات لأي شخص مدين للداخلية:

قضية البدون في الكويت:

وأضافت أن وزارة الداخلية تسعى وبكل جهد على تلبية كافة الخدمات للمواطنين والخليجيين والمقيمين، وتحرص على تنفيذ المعاملات فور استلامها سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني http://moi.gov.kw و(تطبيق سـهل) وأيضاً من خلال قيام طالب الخدمة بمراجعة الإدارة الخدمية المختصة بكافة قطاعات الوزارة.وبحسب "القبس" الكويتية، فإن الوزارة أهابت بالجميع بسرعة القيام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصـالـح وزارة الـداخـلـيـة ســواء عـبـر مـوقـع وزارة الـداخـلـيـة الإلكتروني http://moi.gov.kw أو عن طريق (تطبيق سـهل)، حتى لا يتم إيقاف معاملاتهم وانجازها دون تأخير.وفي سياق آخر أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة في الكويت الشيخ فهد اليوسف قبل أيام، أن الوقت قد حان لإعداد التصورات ووضع أفضل الحلول والآليات لحل في قضية البدون.وأوضح اليوسف حينها أنها تكبر مع مرور الوقت وتتشعب، وليس منطقياً تركها بلا حلول جذرية.وعن اجتماعه مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بيّن أنه لا يوجد أحد ولد "بدون" ومن يُظهر أوراقه الثبوتية سيعيش في الكويت بكرامة وستوفر له جميع الحقوق.وتابع قائلاً: جميع الحقوق مصونة ومكفولة للجميع في دولة القانون والمؤسسات.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بحث ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة سبل تعزيز التنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة ذات الصلة في إطار المعالجة الشاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.وأوضح الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن الفضالة قدم خلال الاجتماع عرضا تفصيليا مدعما بالأدلة والإحصاءات حول جهود الجهاز المركزي في معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية.