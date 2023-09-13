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قتلى وجرحى في انهيار منجم فحم بتركيا

منجم
انهيار منجم
أ أ
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أفاد مسؤولون بأن قسما من منجم فحم بشمالي تركيا انهار، مساء اليوم الأربعاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من العمال .

انهيار جزئي لمنجم في تركيااضافة اعلان


وتفصيلا، صرح حاكم ولاية زنغولداق، عثمان جاجي بكتاش أوغلو، لتلفزيون "إن.تي.في"، بأنه كان هناك 280 عاملا داخل منجم أرموتجوك للفحم بالقرب من بلدة إيريجلي في الولاية، لكن أربعة عمال فقط كانوا يعملون في القسم الذي انهار.

وأضاف أن ثلاثة من عمال المنجم تم إخراجهم مصابين بجروح، اثنان منهم في حالة حرجة في المستشفى، ولم يعرف على الفور سبب الانهيار.

أسوأ كارثة في تركيا


ووقعت أسوأ كارثة منجم في تركيا عام 2014، عندما توفي 301 من عمال المناجم بعد اندلاع حريق داخل منجم للفحم في بلدة سوما بغرب البلاد.

والعام الماضي، أدى انفجار في منجم فحم آخر بشمال تركيا إلى مقتل 41 شخصا.

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