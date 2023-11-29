في 50 يوما.. الاحتلال دمر أرشيف غزة التاريخي خلال العدوان

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أعلنت بلدية مدينة غزة اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت الأرشيف التاريخي لمدينة غزة خلال العدوان الإسرائيلي الذي استمر على مدار 50 يومًا. اضافة اعلان

وذكرت بلدية غزة في بيان "أن طائرات ومدفعية الاحتلال أعدمت آلاف الوثائق التاريخية بعد قصف مبنى الأرشيف المركزي الذي كان يضم آلاف الوثائق والأوراق التاريخية لمدينة غزة".





تدمير معظم المباني التاريخية والأثرية



إصابة ثلاثة فلسطينيين في جنين



تجريف الشوارع والبنية التحتية في جنين



البرلمان العربي يُطالب بالوقف الدائم لإطلاق النار



لافتة إلى أن معظم المباني التاريخية والأثرية في مدينة غزة تعرضت للتدمير المباشر من الاحتلال الإسرائيلي، كما تعرضت المساجد التاريخية في مناطق متفرقة من قطاع غزة لقصف من طائرات ومدفعية الاحتلال،ومن بين تلك المساجد، "المسجد العمري الكبير" أقدم مساجد قطاع غزة، والذي يقع في قلب مدينة غزة القديمة والتاريخية.أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم، بجروح رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت منزلاً في مدينة جنين شمال الضفة الغربية خلال العدوان المستمر على المدينة منذ مساء أمس.كما أقدمت قوات الاحتلال على تجريف الشوارع والبنية التحتية في جنين ومخيمها، وسط حصار شامل من جميع الجهات، حيث تواصل إطلاق النار بشكل مكثف صوب منازل الفلسطينيين.من جهته، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى جنين الحكومي وتمنع سيارات الإسعاف من الدخول أو الخروج من مستشفيات جنين لإنقاذ الجرحى.طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالوقف الدائم للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والشيوخ والنساء، باعتبار ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.