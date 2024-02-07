في 100 يوم.. الكويت تدرس جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع المملكة

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تعتزم الحكومة الكويتية البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال 100 يوم.





الربط بين الكويت والمملكة بالقطار فائق السرعة اضافة اعلان



الحكومة الكويتية تحذر من تحدي استثنائي خطير



العجز المتوقع في ميزانية الكويت العامة



تضاعف متطلبات التمويل الحكومي في الكويت



وسيكون الربط عبر قطار فائق السرعة، أو ما يسمى بالقطار المغناطيسي أو قطار الطلقة، بين الكويت والعاصمة الرياض.ووافقت وزارة المالية الكويتية على طلب «الأشغال» تخصيص مبلغ مليوني دينار للاتفاقية الاستشارية الخاصة بمشروع دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للربط السككي السريع بين البلدين.وحذرت الحكومة في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديا استثنائيا خطيرا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.وأوضحت في البرنامج الذي أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.وجاء في البرنامج أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال الخمسة أعوام المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي.وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة لحد خطير وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.وكشفت الوثيقة عن أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي.وتتوقع الكويت تضاعف متطلبات التمويل الحكومي خلال عشرة أعوام وبلوغ متوسط عجز الميزانية 13 مليار دينار في 2033.