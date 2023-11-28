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بالهند

في يوم واحد.. صواعق رعدية تنهي حياة العشرات في الهند

صواعق المظيلف
أرشيفية
أ أ
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تسببت الصواعق الرعدية في مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في يوم واحد وذلك خلال الأمطار غير الموسمية في ولاية غوجارات غربي الهند.

مقتل 71 حيوانا بصواعق رعدية

وقال مركز عمليات الطوارئ بالولاية إن غوجارات شهدت عددا كبيرا من الصواعق، مما أسفر عن مقتل نحو 71 حيوانا وإلحاق أضرار بـ29 منزلا.

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وأضاف المسؤولون أن ما لا يقل عن 23 شخصا أصيبوا بجروح بعد ظهر الإثنين.

وتم الإبلاغ عن معظم الوفيات في منطقة داهود، حيث توفي 4 أشخاص، بينما مات 3 في باناسكانثا وباروش، واثنان في منطقة تابي، وتوزعت بقية أعداد الضحايا على أجزاء أخرى من الولاية.

أمطار غزيرة

واستمر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وعواصف برد حتى الإثنين، حيث تلقت بعض الأماكن ما يصل إلى 144 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، وفقا لبيانات حكومة الولاية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن دوران الإعصار فوق شمال شرق بحر العرب، ومنطقتي سوراشترا وكوتش المجاورتين، تسبب في هطول أمطار غزيرة على الولاية.

وقال وزير الزراعة في ولاية غوجارات، راجافيج باتل: "سنبدأ مسحا قريبا لتقييم الخسائر التي تكبدناها"، مضيفا أنه سيتم دفع التعويضات للضحايا على أساس نتائج المسح.

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