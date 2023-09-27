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في كل محنة منحة.. بعد شلالات المغرب الأرض تتفجر عيونا في درنة

شلال
شلال ماء
أ أ
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في كل محنة منحة، وصدق الله تعالى "وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه كثيرا"، ففي محنة وفاجعة درنة تفجرت الأرض عيونا.

تفجر الأرض عيونا في درنة:اضافة اعلان


ووثق مقطع فيديو تم تداوله تفجر عيون في أرض وادي درنة الذي طالته الكارثة.

ويظهر الفيديو  جريان المياه بقوة في مساحات واسعة من أرض درنة، والتي تدل على قدرة الله وحده.

وعلق أحد النشطاء على مقطع الفيديو بالقول :" تفجرت الأرض عيونا في درنة .. سبحان الله العظيم وبحمده".

مياه جوفية بالمغرب:


 وفي زلزال المغرب الأخير، ظهرت شلالات مياه جوفية في منطقة سوس والحوز في المغرب.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام  حينها، فقد تبيّن أنّ هُناك تغيرات في المياه تحت الأرض قد تحدث خلال الكوارث الطبيعية مثل الزلازل.

وأوضحت أنّ الزلازل يمكن أن تزيد من ضغط المياه الجوفية وتسبب في تفجر المغارات التحتية مما يُسبب ظهور ينابيع المياه.

وهذه المغارات تحتوي على مخزون كبير من المياه في طبقات جيولوجية تحت الأرض، ولأنّ الزلازل تمارس ضغطًا على هذه المغارات مما يؤدي إلى تفجيرها وتحرير المياه.

ويمكن أن تؤدي هذه الظاهرة أيضًا إلى تحسين جودة المياه في بعض الآبار، حيث يمكن أن تزيل الضغوط الناتجة عن الزلازل الشوائب والرواسب من المياه الجوفية.

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