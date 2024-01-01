في دولة عربية.. انهيار لمحور مروري وسقوط قتلى وجرحى (صور)

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تُوفي عامل وأصيب 6 آخرون في انهيار لمحور مروري كبير في مصر، حيث تلقت السلطات المصرية بلاغا بانهيار جزء من محور الفريق كمال عامر بالجيزة وسقوط ضحايا. اضافة اعلان



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث حيث تبين مصرع عامل يدعى محمود عبدالنبي، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى.





انهيار محور مروري



تقديم الرعاية للمصابين



وفي التفاصيل، كشفت التحقيقات تسبب سائق رافعة في وقوع الحادث، حيث تم ضبطه، وباستجوابه أكد أنه أثناء قيامه تثبيت الكمر الخرساني انفصل وسقط على العمال، هذا وتفقد محافظ الجيزة موقع الحادث واستمع من الشركة المنفذة لظروفه وملابساته.بدورها، أكدت قيادات الشركة اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة بمحيط مواقع العمل، مشيرين إلى أن الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور.من جهته، كلف المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابين حتى تمام شفاؤهم ومغادرتهم للمستشفى.الجدير بالذكر أن محور الفريق محور كمال عامر في الجيزة، هو جسر يمتد بطول 12 كيلومترا ليربط بين مناطق كثيرة بمحافظتي القاهرة والجيزة.