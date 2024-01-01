الإثنين، 19 جمادى الثانية 1445 ، 01 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

في دولة عربية.. انهيار لمحور مروري وسقوط قتلى وجرحى (صور)

11
انهيار محور مروري في مصر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تُوفي  عامل وأصيب 6 آخرون في انهيار  لمحور مروري كبير في مصر، حيث تلقت السلطات المصرية بلاغا بانهيار جزء من محور الفريق كمال عامر بالجيزة وسقوط ضحايا.اضافة اعلان

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث حيث تبين مصرع عامل يدعى محمود عبدالنبي، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

انهيار محور مروري


وفي التفاصيل، كشفت التحقيقات تسبب سائق رافعة في وقوع الحادث، حيث تم ضبطه، وباستجوابه أكد أنه أثناء قيامه تثبيت الكمر الخرساني انفصل وسقط على العمال، هذا وتفقد محافظ الجيزة موقع الحادث واستمع من الشركة المنفذة لظروفه وملابساته.



تقديم الرعاية للمصابين


بدورها، أكدت قيادات الشركة اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة بمحيط مواقع العمل، مشيرين إلى أن الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور.

من جهته، كلف المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابين حتى تمام شفاؤهم ومغادرتهم للمستشفى.

الجدير بالذكر أن محور الفريق محور كمال عامر في الجيزة، هو جسر يمتد بطول 12 كيلومترا ليربط بين مناطق كثيرة بمحافظتي القاهرة والجيزة.


اقرأ أيضا

خلال أيام .. حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" تغادر البحر المتوسط

إحصائية صادمة.. الصواعق تنهي حياة 300 شخص في هذه الدولة

ضبط كمية ضخمة من الحشيش في طريقها لدولة خليجية

100 برميل معبأة بأم الخبائث.. ضربة موجعة لمصنعي السموم بدولة خليجية

عبور 16 شاحنة إغاثية سعودية منفذ رفح الحدودي إلى قطاع غزة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اشتباكات السودان 6:53 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

دولة عربية تطالب رعاياها بمغادرة السودان على وجه السرعة

WhatsApp Image 2023-12-26 at 4.24.06 PM 5:27 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

انفجارات تدوي في سماء مدينة عربية وأجسام غريبة تسقط على شواطئها

قناة السويس 8:26 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

سفينة ضخمة تصطدم بجسر أثناء مرورها من قناة السويس.. وبيان عاجل من الهيئة

اقرأ أيضا

ا
6:03 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

استشهاد خطيب المسجد الأقصى السابق في قصف للاحتلال على مخيم المغازي بغزة

تنزيل
12:55 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عبور 11 شاحنة سعودية معبر رفح محملة بمواد غذائية وطبية لمتضرري غزة

زلزال
2:59 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

زلزال قوي يضرب هذه الدولة

قصف غزة
7:23 م السبت، 30 ديسمبر 2023

كم تحتاج غزة لإعادة إعمارها؟.. تعرف على المبلغ والوقت المُقدّر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2024-01-01 at 6.21.23 PM
7:28 م الإثنين، 01 يناير 2024

الإطاحة بمحتال في الرياض قام بسرقة 2.4 مليون ريال

وزارة التجارة
7:00 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. "التجارة" تستدعي آلاف المكيفات من ماركة شهيرة .. وتكشف السبب

2024-01-01_17-26-20
6:01 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. تنبيه من سفارة المملكة لمواطنيها بعد زلزال اليابان المدمر

موظف العناية بالعملاء - التامينات -
5:31 م الإثنين، 01 يناير 2024

التأمينات تنشر رابط الاطلاع على جدول شرائح الدخل للاشتراك الاختياري

نظام نور
5:02 م الإثنين، 01 يناير 2024

خطوات تغيير كلمة المرور في نظام نور للطلاب 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
4:35 م الإثنين، 01 يناير 2024

طريقة الاستعلام عن فواتير الاشتراكات في التأمينات