فيضانات لم تحدث منذ عقود.. إجلاء 100 ألف شخص في روسيا وكازاخستان

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أجلت السلطات في روسيا وكازاخستان أكثر من 100 ألف شخص بسبب فيضانات عارمة لم تحدث منذ عقود.

وفي التفاصيل، حذّر الكرملين، اليوم الأربعاء، من صعوبة الوضع في مناطق عدة في جبال الأورال وغرب سيبيريا جراء فيضانات هي الأعنف منذ عقود علما بأنها لم تبلغ ذروتها بعد.



فيضانات عارمة في روسيا وكازاخستان



ارتفاع منسوب المياه



دعوة الأهالي لمغادرة منازلهم



بينما أعلنت السلطات في روسيا وكازاخستان المجاورة إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بسبب ارتفاع منسوب المياه.وتعزى هذه الفيضانات إلى الأمطار الغزيرة المقترنة بارتفاع درجات الحرارة وزيادة ذوبان الثلوج والجليد الذي يغطي الأنهار.وعلى رغم عدم إثبات أي صلة بتغير المناخ، إلا أن العلماء يقولون إن ظاهرة الاحتباس الحراري تثير الظواهر الجوية مثل هطول الأمطار الغزيرة المسببة للفيضانات.وأقر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الوضع في الأورال وغرب سيبيريا بأن الوضع متوتر للغاية، محذّرا من أن التوقعات غير مبشرة. فمنسوب المياه يواصل الارتفاع، كما توقع أن تجتاح كميات كبيرة من المياه منطقتي كورغان وتيومين شرقا.وفي أورينبورغ بجبال الأورال، بلغ منسوب المياه 10 أمتار الأربعاء، بحسب السلطات الإقليمية، متخطيا «العتبة الحرجة» البالغة 930 سنتيمترا، فيما يعود الرقم القياسي البالغ 946 سنتيمترا، إلى عام 1942.وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في المدينة أن تستمر المياه التي ارتفعت بمقدار 81 سنتيمترا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في الازدياد.وجددت السلطات دعوتها للسكان في منطقة الفيضانات إلى مغادرة منازلهم بشكل عاجل.وفي منطقة أورينبورغ، غمرت المياه حوالى 13 ألف منزل وتم إجلاء أكثر من 7700 شخص، بحسب السلطات الإقليمية.وأشارت بلدية أورسك، ثاني كبرى مدن المنطقة، حيث انهار السد نهاية الأسبوع الماضي تحت ضغط المياه، إلى أن منسوب المياه في نهر الأورال انخفض بمقدار 29 سنتيمترا.