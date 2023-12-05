فيروس لا مثيل له يصيب عامل بناء في بيرو

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أصاب فيروس لا مثبل له، عامل بناء يبلغ من العمر 20 عامًا في بيرو.

وذهب الشاب، الذي لم تكشف عن هويته، إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض تشمل الحمى والقشعريرة وآلام في العضلات والمفاصل. اضافة اعلان

ولم يتضح ما إذا كان الشاب قد تعافى من مرضه الذي وصف بأنه يشبه الملاريا وحمى الضنك.





كيفية اكتشاف المرض



حمى الوادي المتصدع



أعراض المرض



نوع جديد من فيروس إيشاريت



واكتشف الباحثون، العامل الممرض بعد أخذ عينة من دم المريض، محذرين من أن الفيروس ينتشر على الأرجح في غابة وسط بيرو.وحثوا، مسؤولي الصحة على مراقبة الفيروس الذي يسبب أعراضًا تشبه أعراض الملاريا حتى يتمكنوا من اكتشاف العدوى الناشئة وحماية الصحة العامة.ويمكن للفيروس الوريدي أن ينتشر عن طريق ذبابة الرمل أو البعوض أو القراد.وتتسبب العدوى في ارتفاع في درجة الحرارة والصداع الشديد وآلام في العضلات والتهاب السحايا.ويعد حمى الوادي المتصدع هي المرض الأكثر شهرة الذي يمكن أن يسببه الفيروس الوريدي.ويمكن للأشخاص الذين يصابون به أن يصابوا بحمى نزفية تهدد حياتهم، والتي تسبب نزيفًا من الفم والعينين والأذنين، وكذلك الأعضاء الداخلية.وحتى الآن، تم اكتشاف ثلاثة فيروسات وريدي فقط تسبب الحمى في بيرو.وظهر المريض في مستشفى دي لا ميرسيد تشانشاميو في وسط بيرو في يونيو 2019. وشملت أعراض المرض لديه الصداع والتعب والحساسية للضوء وفقدان الشهية.وأخذ المسعفون عينة دم وأرسلوها للفحص المعملي، وقام الباحثون في وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأمريكية في ليما بتحليل العينة واكتشفوا فيروس كانديرو الوريدي.مع ذلك، أظهرت أجزاء من الفيروس اختلافات عن فيروس كانديرو "لايمكن تفسيرها بطفرة الفيروس"، مما يشير إلى إصابة الشاب بفيروس جديد.وأشار التحليل إلى أن العامل الممرض قد تم تشكيله من خلال إعادة تمشيط فيروس كانديرو بسلالة جديدة من فيروس إيكارات، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقال الفريق، بقيادة فني الأبحاث جيلدا ترونكوس، إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن نوعًا جديدًا من فيروس إيشاريت ينتشر في غابات وسط بيرو.وكتبوا في "دورية الأمراض المعدية" الناشئة، أن المرض الذي يسببه الفيروس يشبه حمى الضنك والملاريا وغيرها من الالتهابات الاستوائية.وحذر الباحثون من أن هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة بين المرضى الذين يعانون من هذه الأعراض للكشف عن الفيروسات الجديدة وحماية الصحة العامة.ودعوا إلى إجراء دراسات بيئية لمعرفة مدى انتشار السلالة الجديدة داخل المنطقة وتحديد المصادر المحتملة للعدوى.وفي بريطانيا، استجاب المسؤولون الصحيون للفيروس الجديد، عبر دعوات لمراقبة المرضى الذين يعانون من مرض يسبب الحمى.وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن هذا "ضروري للكشف عن مسببات الأمراض الجديدة والناشئة".





