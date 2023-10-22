فيديو صادم لتخريب أكبر مصلى لأهل السنة بطهران ومنع صلاة الجمعة

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تداول نشاء ومدونون من أهل السنة في إيران مقطع فيديو صادم لتخريب وإغلاق أشهر مصلى لأهل السنة .





تخريب مصلى لأهل السنة في طهران:

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قمع المصلين :

منع تدريس اللغة العربية في إيران:



_ بعد هدم غرفه وإغلاقه لم يسمح النظام الإيراني بإقامة صلاةالجمعة في مصلى نبي‌الرحمة بحي پونك بالعاصمة طهران!

_مصلى بونك كان أكبر وأشهر مصلى لأهل السنة في طهران التي يسكن فيها قرابة مليوني سني وهم محرومون من وجود مسجد واحد لهم في العاصمة!؟ #طهران تخريب وإغلاق أشهر مصلى لأهل السنة_ بعد هدم غرفه وإغلاقه لم يسمح النظام الإيراني بإقامة صلاةالجمعة في مصلى نبي‌الرحمة بحي پونك بالعاصمة طهران!_مصلى بونك كان أكبر وأشهر مصلى لأهل السنة في طهران التي يسكن فيها قرابة مليوني سني وهم محرومون من وجود مسجد واحد لهم في العاصمة!؟ pic.twitter.com/0TTwle8jD3 October 21, 2023

وأضح الإعلامي ماجد العباسي أنه بعد هدم غرفه وإغلاقه لم يسمح النظام الإيراني بإقامة صلاة الجمعة في مصلى نبي ‌الرحمة بحي پونك بالعاصمة طهران.ويعتبر مصلى بونك أكبر وأشهر مصلى لأهل السنة في طهران التي يسكن فيها قرابة مليوني سني وهم محرومون من وجود مسجد واحد لهم في العاصمة.كما وثق مقطع فيديو آخر تم تداوله، عدة جرحى ومصابين ومعتقلين إثر القمع الوحشي للقوات الأمن الإيرانية احتجاجات مدينة زاهدان البلوشية السنيةوكانت المظاهرات قد خرجت كالعادة بعد صلاة الجمعة في محيط الجامع المكي الكبير بالمدينة حيث قامت القوات الأمنية المدججة بالسلاح بمحاصرة الجامع وفض المظاهرات بالوحشية المعتادةوقبل أيام قررت السلطات الإيرانية عدم تعليم الأطفال كل اللغات الأجنبية بما فيها الإنجليزية والعربية.ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول في وزارة التعليم مسعود طهراني-فرجاد أن تعليم اللغات الأجنبية في رياض الأطفال ودور الحضانة والمدارس الابتدائية محظور.وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" فقد أوضح المسؤول الإيراني أن الهوية الإيرانية للطفل تتشكل في هذه المراحل.يذكر أن إيران سبق أن حظرت في العام 2018 تعليم الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، علما بأن هذه اللغة تدرّس في المرحلة الثانوية.كما بيّن طهراني فرجاد أن حظر تدريس اللغات الأجنبية لا يقتصر على الإنجليزية بل يشمل أيضا اللغات الأخرى، بما فيها العربية.



