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صحيفة تواصل الالكترونية

فوضى بأمريكا.. سطو وهجوم جماعي على المحلات والمتاجر

2023-09-27_17-37-04
المقتحمون
أ أ
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وثق مقطع فيديو أعمال شعب ونهب في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية، حيث هجم العشرات على المتاجر والمطاعم.

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ونشرت مشهورة الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقت تعليقا قالت فيه: "يجب على الجميع أن يأكلوا".

ودمر المقتحمون المتاجر من بينها متجر أبل ونجوا في سرقة بعض أجهزة آيفون 15.

سرقة البضائع أمام أعين المارة:


في وقت سابق، أظهر مقطع فيديو لحظة قيام مجموعة لصوص باقتحام محل تجاري لسرقته في كاليفورنيا بأمريكا.

وفيما لم يتدخل أي أحد لاعتراض طريقهم، استمر اللصوص في تحويل البضائع وسرقتها أمام أعين الجميع، غير مهتمين لما يدور حولهم.

بحسب الفيديو المتداول، كان اللصوص يرتدون أقنعة على وجوههم لإخفاء ملامحهم، وقاموا بسرقة كمية من البضائع.

اللصوص حملوا المسروقات ولاذوا بالفرار:



وأظهر الفيديو اللصوص وهم يحملون المسروقات ويلوذون بالفرار، فيما يقوم بائع في المحل بتصويرهم بجواله.

ويكشف الفيديو عن انعدام الأمن في الكثير من الأماكن بالولايات المتحدة، فالفيديو ليس الأول من نوعه، وسبقه العديد من الفيديوهات الأخرى التي أظهرت كذلك عدم وجود أمن نهائيا هناك.

 


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