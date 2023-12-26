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فلسطين اليوم..الاحتلال يعتقل 55 في الضفة مع استمرار قصف غزة

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قصف غزة
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وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال اليوم، 55 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.اضافة اعلان

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين

 وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال صحفيين، وعدة نساء خلال مداهمة عدة قرى ومدن في الضفة الغربية، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر الماضي 4785 فلسطينيًا في الضفة الغربية، تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية على يد قوات الاحتلال.

استشهاد وإصابة فلسطينيين وتفجير عددًا من المنازل

 وقد استشهد فلسطينيان اليوم، وأصيب عدد آخر بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف، كما أقدمت تلك القوات على تفجير منزلين في المخيم.

خارجية الفلسطين تديُن مجازر الاحتلال الوحشية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المحتل الإسرائيلي يستخف بالإجماع الدولي على وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين ولجم مليشيات المستعمرين المسلحة، وتتعمد تصعيد مجازرها لإفشال المقاصد الأممية والأمريكية التي تقف خلف اعتماد القرار 2720.

130 شهيداً في مخيمي المغازي والبريج

 ودانت المجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مخيمي المغازي والبريج وخان يونس والتي راح ضحيتها أكثر من 130 شهيداً وما زالت أعداد أخرى من الشهداء تحت الأنقاض أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى.
 كما دانت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين وعناصرهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

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