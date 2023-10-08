فضيحة غير مسبوقة بفرنسا.. لن تصدق ما يفعله الباعة المتجولون حول برج إيفل

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كشفت صحيفة لو باريزيان في تحقيق نشرته اليوم الأحد، عن كارثة صحية غير مسبوقة في برج إيفل.





كارثة صحية في برج إيفل:



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وأوضحت الصحيفة أن الباعة المتجولين حول برج إيفل يحتفظون بالطعام في ظروف صحية يرثى لها.وأضافت أن عجينة الفطائر التي يبيعها الباعة المتجولون حول برج إيفل يتم تخزينها في البالوعات والمجاري.ونقلت عن أحد البائعين أن العديد من التجار يستخدمون العجين المجمد المخزن في ظروف مشكوك فيها، ولإخفاء الرائحة والطعم الفاسد، يرشونها بسكر الفانيليا.كما نوهت أن الفطائر ليست هي الطعام الوحيد الذي يتم تقديمه للعديد من السياح في ظروف صحية مشكوك فيها.وتابعت: يتم أيضًا تخزين المشروبات واللحوم في المجاري والبالوعات.أيضا أوضح أحد السكان الذي أرسل مقاطع فيديو إلى مجلس المدينة، أنه يرى بانتظام شاحنات غير مبردة تقوم بتوصيل الطعام.وأشار إلى أنه يتم بعد ذلك تسخينه أو إعادة تسخينه على مجامر مؤقتة توضع على عربات التسوق أو دراجات الشحن. المجهزة بأسطوانات الغاز، وهو ما يخيفنا.الشرطة الفرنسية أكدت أنه تم إتلاف المواد الغذائية المضبوطة، منوهة أنها أتلفت 30 كيلوغراما من البضائع خلال الأسبوع من 11 إلى 16 سبتمبر.