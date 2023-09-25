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فضيحة تهز إسبانيا.. قس يُخدر نساء ويعتدي عليهن

كنيسة
كنيسة
أ أ
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كشفت تقارير صحفية، الاثنين، عن اعتقال قس في إسبانيا بتهمة تخدير 5 نساء على الأقل والاعتداء عليهن جنسيا.

قس يعتدي على نساءاضافة اعلان

وفيما لم تحدد الشرطة الإسبانية مهنة الرجل، إلا أن العديد من وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنه رجل دين مسيحي (قس).
كما أكدت أبرشية ملقة (حيث كان يعمل) النبأ، وقالت إن المواطنين الكاثوليكيين يتعاونون مع الشرطة في القضية.
واكتشفت امرأة قرصًا صلبًا في منزل شريكها يحتوي على صور ومقاطع فيديو لنساء شبه عاريات يبدو أنهن نائمات أو مخدرات، ما دفعها إلى أخذ نسخ من الملفات وتسليمها للشرطة.

التعرف على 5 نساء


وبدأ التحقيق وتمكنت السلطات حتى الآن من التعرف على 5 ضحايا من النساء اللاتي لم يعرفن حتى أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي، وفق الشرطة.
وأظهرت ملفات وسائل الإعلام رجلا "يقوم بكل الممارسات الجنسية" على نساء مخدرات.
وكشف التحقيق أن الانتهاكات حدثت أثناء رحلات مع مجموعات من الأصدقاء، حيث كان القس أحدهم.
وقالت الشرطة في بيان: "كان (المتهم) يعطي الضحايا نوعًا من المواد التي تغيّبهن عن وعيهن حتى يتمكن من تنفيذ الاعتداءات الجنسية".

انتهاكات على مدى سنوات

ووقعت الانتهاكات على مدى سنوات وفي عدة مناطق في إسبانية، وكانت ضحاياه من مدن مليلية وملقة وقرطبة، وهي المناطق التي كان يعمل فيها.
ولدى إلقاء القبض على القس البالغ 34 عامًا، عُثر على مواد جديدة من الممكن أن تكشف عن المزيد من الضحايا، بحسب الشرطة.

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