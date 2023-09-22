فضيحة أخلاقية.. استخدام الذكاء الاصطناعي لتعرية تلميذات في إسبانيا

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تقدم أهالي طالبات في بلدة بجنوب غرب إسبانيا، بشكوى رسمية إلى الشرطة المحلية، بعد تداول صور عارية لبناتهم بين زملائهن في المدرسة، استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان





بلاغات من 20 فتاة قاصر





المونتاج واقعي جدًا





التعرض للابتزاز





عواقب وخيمة



وأبلغ أكثر من 20 من الفتيات الإسبانيات القصّر، ذويهنّ بتداول زملائهنّ في المدرسة صورًا عارية لهنّ تم إنشاؤها بواسطة “برامج مونتاج على الموبايل تعمل بالذكاء الاصطناعي”.وقام الجناة بسرقة صور الفتيات من حساباتهنّ الشخصية في واتساب ودمجها بصور أجساد فتيات عاريات وتداولها.وقالت والدة إحدى الضحايا وهي طبيبة إسبانية في منشور على إنستجرام: “المونتاج واقعي للغاية، وهو أمر مقلق جدًا ومثير للغضب حقًّا”.وأضافت “قارنت بين الصور الحقيقية المنشورة للفتيات وهن بكامل ملابسهن وبين الصور التي تم تعديلها، التطبيق جعل الصورة العارية تبدو حقيقية تمامًا".وقالت فاطمة غوميز، وهي والدة إحدى الفتيات المتضررات، خلال حديثها لإذاعة إسبانية، إن ابنتها تعرضت للابتزاز.وأضافت: “عرضت عليّ بنتي محادثة مع صبي طلب منها المال، وعندما رفضت، أرسل صورة عارية لها”.وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية إنها فتحت تحقيقًا وحددت بالفعل العديد ممن يُشتبه في تورطهم، وبعضهم قصّر وزملاء للفتيات القاصرات في المدرسة نفسها، وقد وصلت القضية إلى مكتب المدعي العام.ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن عمدة المدينة قوله “ربما بدأ الأمر على سبيل المزاح، لكن الأهمية أكبر بكثير، ويمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على أولئك الذين التقطوا هذه الصور.وعلى الرغم من أن برامج المونتاج منتشرة منذ سنوات، فإن الإضافة التي قدمها الذكاء الصناعي لها جعلت ما تنتجه يبدو واقعيًّا إلى حدّ كبير.