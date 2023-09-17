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فرحة وارتياح يمني بعد احتضان المملكة مباحثات السلام

السعودية
السعودية
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استقبل اليمنيون دعوة المملكة للمكون الحوثي إلى الرياض لاستكمال المباحثات الرامية لإيجاد حل سياسي شامل والانتقال باليمن من مرحلة النزاعات إلى الاستقرار والتنمية والإعمار، بالترحيب الكبير ابتداء من مجلسَي الشورى والنواب وانتهاء بمختلف شرائح المجتمع اليمني بما فيها مناطق سيطرة الحوثي.اضافة اعلان

سلام عادل وفق المرجعيات

وأطلق ناشطون يمنيون هاشتاق "سلام عادل وفق المرجعيات"، على منصة "إكس"، عبّروا فيه عن دعمهم لجهود المملكة وثقتهم بكل الإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل حقن الدماء واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب اليمني.

جهود إحلال السلام


وأوضح الصحفي والكاتب سمير اليوسفي أن اليمنيين يستحقون سلاماً دائماً وضامناً لحقوقهم في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال المحلل السياسي عبدالملك اليوسفي- حسب عكاظ-: الجهود السعودية لإحلال السلام في اليمن ليست وليدة اللحظة بل امتداد لتاريخ طويل من دعم استقرار اليمن وحتى الدعم العسكري لاستعادة الدولة، في سباق الحفاظ على الاستقرار باعتبار القوة المسلحة أداة من أدوات السياسة، مضيفاً: نعم لجهود الوساطة السعودية وللسلام العادل والشامل المستدام، ولن يكون السلام على حساب الثوابت.

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