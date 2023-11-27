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فرار 2000 سجين بعد الهجوم على قاعدة عسكرية في هذه الدولة

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الجيش
أ أ
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كشف مسؤول في سيراليون عن فرار ما يقرب من 2000 سجين من السجن المركزي في العاصمة فريتاون بعد الهجوم الذي شنه مسلحون على قاعدة للجيش أمس.

الجيش يتعقب قادة الهجوماضافة اعلان


يتعقب جيش سيراليون قادة الهجوم الذي تم شنه على قاعدة عسكرية في العاصمة فريتاون خلال عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي شددت فيه السلطات التدابير الأمنية في المدينة.

وشن مسلحون هجوما على ثكنة عسكرية في شمال العاصمة فريتاون في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، قبل أن يقتحموا سجنين ويطلقوا سراح عدد غير محدد من السجناء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

تزايد التوتر في الدولة 

وتأتي الاضطرابات وسط تزايد التوتر في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بعد إعادة انتخاب الرئيس يوليوس مادا بيو لفترة ولاية ثانية في يونيو الماضي.

ورفضت المعارضة النتائج، وشكك فيها مراقبون دوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي أثارت مخاوف بشأن "حدوث مخالفات في نتائج الانتخابات".

وقال بيو، في خطاب متلفز، إن قوات الأمن اعتقلت العديد من الجناة أمس الأحد وتم استعادة الهدوء في المدينة.

وقال وزير الإعلام في سيراليون، تشيرنور باه، اليوم الاثنين، إن بعض قادة المجموعة فروا إلى التلال على مشارف فريتاون حيث تعمل السلطات على اعتقالهم.

وأضاف تشيرنور "لقد تم محاصرتهم ونحن واثقون جدا من أنه سيتم اعتقالهم غدا أو نحو ذلك".

وقال تشيرنور "نراجع كل ما حدث لفهم سبب حدوث هذا الاعتداء. وقد أصدر الرئيس تعليمات باتخاذ تدابير أمنية إضافية".

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