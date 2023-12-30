"فاجعة" صحية بقطاع غزة.. الصحة العالمية تطلق تحذيرًا خطيرًا

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أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، عن قلقه من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب. اضافة اعلان





تزايد خطر الأمراض المعدية في غزة



وكتب تيدروس عبر منصة إكس: "مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين جدا حيال تزايد خطر الأمراض المعدية".وأضاف: "من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، تواصلت إصابة الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ بأمراض".وكشف تيدروس أن ما يقرب من 180 ألف شخص في غزة يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، كالتالي:- 136.400 حالة إسهال، نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة- 55400 حالة قمل وجرب- 5,330 حالة جدري الماء- 42700 حالة طفح جلدي، منها 4722 حالة قوباء- ⁠4,683 حالة من متلازمة اليرقان الحاد- 126 حالة التهاب سحايا