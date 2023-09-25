فاجعة درنة.. محاكمة 16 مسؤولًا

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كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا إلى 11300 فتيل.

وأوضحت أن 10100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة، مؤكدًا أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصاً في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة. اضافة اعلان





دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا



في الوقت نفسه، قرر النائب العام الليبي تحريك دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود بالبلاد.وبعد مرور أكثر من أسبوعين على كارثة درنة، أعلن النائب العام الليبي حبس 6 مسؤولين بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق.يأتي القرار بعد الفاجعة التي حلت بشرق ليبيا والفيضانات المدمرة في درنة وراح ضحيتها آلاف الليبيين.النائب العام يقرر حبس 6 مسؤولينوفي بيان له أعلن النائب العام أنه تقرر حبس 6 مسؤولين، بينهم عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، احتياطيًا وذلك بسبب انحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها.وأكد المجلس الرئاسي الليبي، أن حجم الكارثة في درنة كبير جدًا في ظل عدم وجود إدارة موحدة للأزمة.