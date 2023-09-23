فاجعة درنة .. العاصفة دانيال دمرت 11 جسرا و70 % من البنية التحتية

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قال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حسين سويدان، اليوم السبت، إن نسبة الأضرار في البنية التحتية بالمناطق المنكوبة جراء الفيضانات تقدر بحوالي 70%، فيما بلغت في الطرق العامة حوالي 50%. اضافة اعلان





لجنة حصر الأضرار:



الأمم المتحدة:



نزوح 43 ألف شخص



وأنهت اللجنة الفنية لحصر الأضرار في ليبيا، المشكلة من مصلحة الطرق والجسور، أمس الجمعة، أعمال حصر الأضرار في شبكة طرق المنطقة الشرقية، والناتجة عن إعصار "دانيال"، وما رافقه من فيضانات وسيول، وفق وكالة الأنباء الليبية "وال".وأكد سويدان "انهيار 11 جسرًا جراء السيول، من بينها جسران يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة، و3 جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة".وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق أن شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترًا، وفق منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على "فيسبوك".في وقت سابق، كشفت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 43 ألف شخص، إثر الفيضانات الهائلة التي اجتاحت شرقي ليبيا، لا سيما مدينة درنة.وعادت الاتصالات، الخميس الماضي، بعد انقطاع دام 24 ساعة، بينما تتواصل عمليات البحث عن آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم باتوا في عداد الأموات من جراء الفيضانات.ونشرت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، تقديرات جديدة أشارت إلى ارتفاع عدد النازحين بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10-11 سبتمبر.وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن المأساة تسببت في نزوح 43.059 شخصاً، موضحةً أن نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من النازحين داخل درنة إلى مغادرتها للتوجه إلى مدن أخرى شرقي البلاد وغربيها.ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الاحتياجات الملحَّة للنازحين تشمل المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي.