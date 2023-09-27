فاجعة جديدة تضرب العراق بعد كارثة قاعة زفاف الحمدانية

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تعرض 100 شخص للتسمم خلال حفل زفاف في بلدة الحويجة غرب كركوك العراقية بعد تقديم طعام للمعازيم تبيّن أنه فاسد.





نقل المصابين للمستشفيات:

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حريق قاعة الحمدانية:

وتم نقل المصابين إلى المستشفى وذلك بعد أقل من 24 ساعة من حادثة العرس الذي احترق فيه أكثر من 120 شخصا في نينوى.وأظهرت مجموعة صور متداولة لحظة نقل المعازيم إلى المستشفيات بعد تعرضهم لحالة التسمم.وكانت مواقع إخبارية قد تداولت مقاطع فيديو لحادث اندلاع النيران الذي وقع في قاعة أفراح في العراق.وظهرت النيران تتساقط على المعازيم الذين بدأوا الفرار في كل مكان في الوقت الذي هرع فيه العروسان إلى الخارج.وكشفت الحصيلة الأولية للحادثة عن وفاة 9 حالات و62 مصاباً .فيما أظهر مقطع فيديو آخر رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إنقاذ الحضور من بين النيران التي اشتعلت بصالة الأفراح.وأضاف مصدر أمني أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً الى "تسجيل وفيات وإصابات داخل القاعة التي كانت تضم اكثر من ألف شخص".يأتي ذلك فيما تداولت أنباء عن وفاة 60 شخص حرقاً وتم استنفار سيارات الدفاع المدني والإسعاف لإنقاذ المصابين وانتشال المتوفين.مشاهد متداولة من داخل صالة الأفراح بعد السيطرة على الحريق الذي أودى بالعشرات#أورينت pic.twitter.com/jAUYkLPJsr— Orient أورينت (@OrientNews) September 26, 2023احتراق شاحنة:في وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، انقلاب واحتراق شاحنة محملة بالنفط الأسود في منطقة "ام عنيج" الواقعة على طريق (ناصرية - بصرة).مشاهد متداولة من داخل صالة الأفراح بعد السيطرة على الحريق الذي أودى بالعشرات#أورينت pic.twitter.com/jAUYkLPJsr— Orient أورينت (@OrientNews) September 26, 2023وأفادت المديرية العراقية أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق هائل ناتج عن انقلاب صهريج محمل بالنفط الأسود في منطقة جنوبي البلاد، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مقتل سائق الشاحنة المحترقة.القوات الامنية و الاهالي يهرعون الى المستشفيات للتبرع بالدم من اجل ضحايا #فاجعة_الحمدانية #الموصل #العراق pic.twitter.com/MVDPMueNHN— Omar Habeeb | عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) September 26, 2023