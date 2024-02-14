الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فاجعة بدولة خليجية.. وفاة 3 أطفال جرفتهم السيول

سيول أملج
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل في سلطنة عمان عقب وفاة ثلاثة أطفال جرفتهم السيول، حيث تم العثور عليهم تباعا وقد فارقوا الحياة.

وفاة 3 أطفال جرفتهم السيول في عمان:اضافة اعلان

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عُمانية، فقد أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في عُمان أنه تم انجراف ثلاثة أطفال في مجرى وادي بني غافر بولاية الرستاق.
وأوضحت أن فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة انتقلت إلى الموقع للتعامل مع الحادث.
وذكرت صحيفة"نشر" العمانية أنه تم العثور على أحد الأطفال الذين جرفهم الوادي وهي طفلة، عُثِر عليها مفارقة للحياة، بينما يستمر البحث عن الطفلين الآخرين "طفلة وطفل)".
بينما تم العثور على الطفل الثاني وهو مفارق للحياة وواصلت الفرق عملية البحث عن الطفل الثالث.
فيما تم العثور على الطفل الثالث لاحقا لتبين وفاته ويلحق بالاثنين نتيجة غرقهم في السيول.

سيول جارفة في عمان:

وفي ذات السياق وثقت مقاطع فيديو مشاهد صادمة تشف قوة السيول ، حيث أدت إلى جرف معدة ثقيلة بكل سهولة في ولاية نزوى.
كما وثق مقطع فيديو آخر تناقلته صحيفة "المرصد" العمانية استهتار سائق، والذي تسبب في انقلاب خزان وقود أثناء عبوره أحد الأودية.

اقرأ أيضا

"سجد لله شكرا" بعد إنقاذه من الموت غرقا وسط سيول عارمة بدولة خليجية

لم تحدث منذ عامين.. عاصفة ثلجية تضرب نيويورك (صور)

صفقات الأسلحة تغلبت على شراء الغذاء.. الأمم المتحدة تشير لتطور خطير

اليونان.. مصري سرحوه من العمل فارتكب مجزرة ثم تخلص من حياته

انهيار أرضي يحتجز 9 عمال بمنجم ذهب في تركيا (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

2024-02-14_00-34-52 1:31 ص الأربعاء، 14 فبراير 2024

"سجد لله شكرا" بعد إنقاذه من الموت غرقا وسط سيول عارمة بدولة خليجية

زعيم كوريا الشمالية 12:27 م الجمعة، 02 فبراير 2024

كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز جديدة

عواصف ثلجية في الولايات المتحدة 7:41 م الأربعاء، 17 يناير 2024

بعد أمريكا.. العواصف الثلجية تغلق مطارات أوروبية وتعطل حركة المرور