فاجعة بدولة خليجية.. وفاة 3 أطفال جرفتهم السيول

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سادت حالة من الحزن على مواقع التواصل في سلطنة عمان عقب وفاة ثلاثة أطفال جرفتهم السيول، حيث تم العثور عليهم تباعا وقد فارقوا الحياة.





وفاة 3 أطفال جرفتهم السيول في عمان:



سيول جارفة في عمان:



وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عُمانية، فقد أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في عُمان أنه تم انجراف ثلاثة أطفال في مجرى وادي بني غافر بولاية الرستاق.وأوضحت أن فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة انتقلت إلى الموقع للتعامل مع الحادث.وذكرت صحيفة"نشر" العمانية أنه تم العثور على أحد الأطفال الذين جرفهم الوادي وهي طفلة، عُثِر عليها مفارقة للحياة، بينما يستمر البحث عن الطفلين الآخرين "طفلة وطفل)".بينما تم العثور على الطفل الثاني وهو مفارق للحياة وواصلت الفرق عملية البحث عن الطفل الثالث.فيما تم العثور على الطفل الثالث لاحقا لتبين وفاته ويلحق بالاثنين نتيجة غرقهم في السيول.وفي ذات السياق وثقت مقاطع فيديو مشاهد صادمة تشف قوة السيول ، حيث أدت إلى جرف معدة ثقيلة بكل سهولة في ولاية نزوى.كما وثق مقطع فيديو آخر تناقلته صحيفة "المرصد" العمانية استهتار سائق، والذي تسبب في انقلاب خزان وقود أثناء عبوره أحد الأودية.