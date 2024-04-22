غزة الآن.. انتشال 283 شهيدًا من مقبرة جماعية في خان يونس

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تواصل الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، انتشال العشرات من الشهداء المدفونين في المقابر الجماعية، المحفورة في باحات مستشفى ناصر خلال اجتياح قوات الاحتلال المدينة وحصار مستشفى ناصر لعدة أسابيع.





انتشال 283 شهيدًا من مقبرة جماعية بخان يونس



استشهاد أربعة فلسطينيين في مخيم البريج



ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 34.151 شهيدًا



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء المنتَشلين تجاوز 283 شهيدًا معظمهم لم يُتعرف على هوياتهم، لافتة النظر إلى أن الوضع الصحي داخل مستشفى ناصر كارثي في ظل تدمير الاحتلال لمرافق المستشفى، وانهيار كامل للمنظومة الصحية فيه.وأوضحت أن الشهداء المنتَشلين من المقابر الجماعية في باحات مستشفى ناصر دُفنوا في المقابر، مشيرة إلى وجود العديد من الشهداء لم يُنتشلوا، وتواصل الفرق الطبية عمليات انتشال الشهداء حتى اللحظة.كما استشهد أربعة فلسطينيين اليوم، جراء قصف استهدف مربعاً سكنياً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء والعديد من الجرحى جراء قصف استهدف أحد المنازل في مخيم البريج وسط القطاع.في سياق متصل، أصيب العديد من الفلسطينيين في سلسة غارات استهدفت مدينة دير البلح وسط القطاع، وفق ما ذكرت مستشفى شهداء الأقصى في المدينة، والتي حذرت من استمرار انهيار المنظومة الصحية داخل المستشفى في ظل حالة الاكتظاظ وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية مع ازدياد عدد الشهداء والجرحى في ظل تصاعد العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم ١٩٩ على التواليوارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 199 على التوالي إلى 34.151 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77.084 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 54 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 104 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.