غزة الآن.. الاحتلال يقصف مخيمات اللاجئين ويدمر مراكز تجارية

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واصلت قوات الاحتلال ا قصفها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، بشكل مكثف، ودمرت مربعات سكنية وأحياء كاملة في تلك المخيمات، كما وقع في مخيم جباليا شمال قطاع غزة الذي يعد أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في غزة، وعدد سكانه يفوق 115 األف لاجئ. اضافة اعلان





الاحتلال يقصف مخيمات اللاجئين ويدمر مراكز تجارية



استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين



الاحتلال يقصف عدة مراكز إيواء



استشهاد المئات من النازحين الفلسطينيين



وأفادت مؤسسات فلسطينية مختصة بقضايا اللاجئين الفلسطينيين، أن قوات الاحتلال دمر البنية التحتية لمخيم جباليا، وكافة المرافق الاقتصادية في المخيم، الذي استشهد فيه آلاف الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.وتؤكد مؤسسات حقوقية وأممية، أن الجوع والعطش يفتك بمئات آلاف النازحين والمنكوبين في جباليا، والتي تخضع لحصار محكم منذ ثلاثة أشهر، تخلل هذا الحصار.كما تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية، تدمير طائرات ومدفعية قوات الاحتلال لمستشفيات المخيم، ومنها، مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة وقتل واعتقال العشرات من المرضى والجرحى داخل تلك المستشفيات، التي تعرضت للتدمير.وفي غرب غزة، يوجد مخيم الشاطئ الذي، تعرض خلال توغل الدبابات لتدمير شبه كامل، ولم يتبق إلا القليل من منازله المنهارة بفعل الصواريخ والقذائف الإسرائيلية، التي لم تتوقف على المخيم طيلة فترة اجتياحه قبل نحو شهرين، مع تدمير للمساجد والمرافق والعيادات، وإخراج كافة سكان المخيم تحت القصف الجوي والمدفعي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.وفي وسط قطاع غزة، يوجد نصف مخيمات القطاع، وهي البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح، قصفت قوات الاحتلال وفق الهلال الأحمر الفلسطيني معظم الأحياء السكنية في تلك المخيمات، مما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وفقدان الآلاف تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الجيش الذي توغل في محاور البريج والمغازي والنصيرات، منع سيارات الإسعاف من الاقتراب من تلك المخيمات، لانتشال الشهداء والجرحى،ولفت أن الاحتلال قصف عدة مراكز إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في هذه المخيمات، مما أدى لاستشهاد المئات من النازحين الفلسطينيين، مشيراً أن الأهالي في مخيم المغازي دفنوا الشهداء في باحات إحدى مدارس اللجوء مع اشتداد القصف.وأضاف أن القناصين الإسرائيليين يستهدفون كل ما هو متحرك، مضيفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عزلت مخيمات وسط قطاع غزة عن بعضها، ودمر الطرق الواصلة لتلك المخيمات، متزامناً ذلك مع تجريف مئات المنازل في مخيمات المغازي والبريج والنصيرات، في جرائم لا تزال قوات الاحتلال ترتكبها في قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي.