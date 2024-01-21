غزة الآن.. "الاحتلال" يستهدف المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس

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واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال اليوم، استهدافها لمستشفيات مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.





الاحتلال يستهدف المستشفى الأوروبي في غزة اضافة اعلان



البرلمان العربي يبحث تطورات القضية الفلسطينية



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات مسيرة استهدفت المستشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس، الذي يتواجد فيه آلاف النازحين.كما واصلت دبابات الاحتلال الاقتراب من المداخل والطرق الشرقية والشمالية المؤدية لمستشفى ناصر الطبي، الذي يسمع في محيطه دوي قصف عنيف من طائرات الاحتلال، التي توفر الغطاء لتقدم الدبابات.في الوقت نفسه، عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، لبحث عدد من الموضوعات منها تطورات القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الدول العربية، إضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الأربع الدائمة للبرلمان.إعادة النظر في النظام الدولي الحاليوشدد على ضرورة أن يتبع خطوة التوجه نحو محكمة العدل الدولية خطوات أخرى، موضحًا أن التعامل الدولي في غزة يجب أن يكون نقطة فاصلة لإعادة النظر في النظام الدولي الحالي وآلية اتخاذ القرار فيه.ودعا رئيس البرلمان العربي، في ختام كلمته، إلى مقاطعة كل القوى التي تدعم الاحتلال، مطالبًا الدول العربية بالوقوف صفاً واحداً أمام محاولة تهجير الشعب الفلسطيني، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.