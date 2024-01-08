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غزة الآن.. استشهاد 73 فلسطينيًا في قصف على وسط القطاع

العدوان الصهيوني على غزة 9
قصف غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن 73 فلسطينيًا استشهدوا وجرح نحو 100 آخرين، وُصفت جروح بعضهم بالخطيرة في القصف المستمر على وسط قطاع غزة.اضافة اعلان

استشهاد 73 فلسطينيًا في قصف على وسط غزة

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 23 فلسطينيًا استشهدوا في قصف جوي استهدف مدينة دير البلح وسط القطاع.

قصف مخيمات البريج والمغازي والنصيرات

 كما استشهد 50 على الأقل، في قصف استهدف منازل وبنايات سكنية في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع، التي تحاصرها دبابات الاحتلال.
 لافتة النظر إلى أن الوضع الصحي في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح حرجٌ للغاية مع ازدياد عدد الشهداء والجرحى، ومواصلة الاحتلال استهداف المستشفى.

سقوط المزيد من الشهداء والجرحى

 في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مخلّفة سقوط المزيد من الشهداء والجرحى.
التعاون الإسلامي تدين القتل المتعمد بحق الصحفيين
دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد، العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي كان آخره اغتيال الصحفيين حمزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، في قصف لسيارة كانا يستقلانها خلال تغطيتهم الصحفية بمدينة خانيونس.
 وأعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لقصف مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين، قرب دوار الشهداء جنوب جنين أدى لاستشهاد 6 مواطنين منهم أربعة أشقاء.

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