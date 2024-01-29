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غزة الآن.. استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال المتواصل

قصف غزة
قصف غزة
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استشهد عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء القصف الذي طال مدن غزة وخان يونس والنصيرات في قطاع غزة.

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استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف قطاع غزة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 33 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الماضية في القصف الإسرائيلي الذي طال منازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيم النصيرات.
كما استشهد عشرة فلسطينيين من النازحين في قصف إسرائيلي طال هذه المرة مركز إيواء للنازحين الفلسطينيين غرب مدينة غزة، ترافق ذلك مع إجبارالاحتلال لآلاف النازحين على مغادرة مركز الإيواء غرب مدينة غزة.
وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال استهداف تجمعات للفلسطينيين في أحياء المدينة، كما استشهد العديد من الفلسطينيين في محيط مستشفى الأمل بخان يونس، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني الذي أكد أنه عاجز عن الوصول للشهداء والجرحى.


استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية


استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطينيين في بلدة دورا قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامات لبلدات اليامون قضاء جنين وتقوع قضاء مدينة بيت لحم، كما استشهد خامس في بلدة سلواد قضاء مدينة رام الله.
في سياق متصل وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لأكثر من 40 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية.

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