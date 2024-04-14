غزة الآن.. ارتفاع ضحايا العدوان لـ 33.729 شهيدًا و 76.371 جريحًا

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ارتفع
عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ191 على
التوالي إلى 33.729 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76.371 جريحًا؛ معظمهم من النساء
والأطفال.
استشهاد
43 فلسطينيًا في 24 ساعة وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن 43 فلسطينيًا
استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 62 آخرون بجروح في القصف المستمر على
قطاع غزة.
شهيد
برصاص المستوطنين برام الله كما
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين في قرية
بيتين شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا قرية بيتين قضاء رام الله وسط إطلاق نار كثيف مما أدى لاستشهاد فلسطيني، ترافق ذلك مع عمليات تدمير وتخريب واسعة يواصل المستوطنون تنفيذها في قرى رام الله مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وتدمير وحرق العشرات من المنازل والمنشآت الفلسطينية بحماية من قوات الاحتلال.
انتشال
جثث 13 شهيدًا من خان يونس يأتي
هذا في وقت تم فيه انتشال جثث 13 شهيدًا من تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق
متفرقة من مدينة خان يونس بعد تراجع قوات الاحتلال من وسط المدينة لأطرافها.
وأكدت وزارة الصحة أن عدد الشهداء الذين تم انتشالهم تجاوز 100 شهيد، مبينة أن هناك المئات من الشهداء والمفقودين لم يتم العثور عليهم.